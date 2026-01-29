برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، والرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع الغذاء بالمركز الصناعي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن أحمد الشهري، ومدير عام قطاع الزراعة وإنتاج الأغذية محمد بن عبدالرزاق العوهلي.. افتتحت شركة سنيورة للصناعات الغذائية مصنعها الجديد في مدينة جدة على فترة يومين، بحضور عدد من المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية، ورجال الأعمال، والإعلاميين، إلى جانب شركاء الشركة، وذلك في خطوة إستراتيجية تعكس الثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية والصناعية في المملكة العربية السعودية.

‎ويأتي افتتاح المصنع ضمن خطط سنيورة التوسعية في السوق السعودي، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوطين الاستثمارات النوعية في قطاع الصناعات الغذائية.

‎العقاد: استثمار إستراتيجي وثقة بالاقتصاد السعودي

‎وفي حديثه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سنيورة للصناعات الغذائية طارق عمر العقاد أن هذا المشروع يجسد الثقة الراسخة بالاقتصاد السعودي، وبما توفره المملكة من بيئة استثمارية جاذبة، ومنظومة صناعية متكاملة، ودعم حكومي فعّال، يجعل من الاستثمار الصناعي خيارًا طويل الأمد، مؤكدًا أن المصنع الجديد يعكس التزام سنيورة ببناء شراكات مستدامة، واستثمارات مسؤولة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي.

‎الرئيس التنفيذي: طاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويًا وأكثر من 300 فرصة عمل

‎من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة سنيورة للصناعات الغذائية المهندس مجدي الشريف، أن المصنع الجديد يُعد إنجازًا تشغيليًا مهمًا ومرحلة مفصلية في مسيرة الشركة داخل المملكة، مبينًا أن المشروع تم تنفيذه وفق أعلى المعايير العالمية في الصناعات الغذائية.

‎وأشار الشريف إلى أن المرحلة الأولى من المصنع أُقيمت على مساحة مبانٍ تبلغ 11,500 متر مربع، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 طن سنويًا من المنتجات المجمدة والمبردة باستخدام أحدث التقنيات.

‎وأضاف أن حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بلغ 150 مليون ريال سعودي، بدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي ما أسهم في تسريع تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن المصنع سيوفر نحو 300 فرصة عمل، مع التركيز على توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية، ورفع نسبة السعودة ضمن الكادر الوظيفي.

‎وأشاد الرئيس التنفيذي بالتعاون الكبير الذي حظي به المشروع من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة تشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن سرعة الإجراءات والتكامل بين الجهات الحكومية كان لهما دور محوري في إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.

‎ويُعد مصنع سنيورة الجديد إضافة نوعية لقطاع الصناعات الغذائية في المملكة، حيث يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، ورفع كفاءة الإنتاج، ودعم الأمن الغذائي، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة الصناعية، وتوطين التقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي.