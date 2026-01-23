تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مع متابعة المستثمرين التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
Cryptocurrency prices fell during trading today (Friday), as investors monitored trade tensions between the United States and the European Union.
Bitcoin dropped by 0.3% to $89,211.70 at 12:04 PM Mecca time, capturing about 59.2% of the total cryptocurrency market value.
Ethereum, the second-largest cryptocurrency by market capitalization, also declined by 0.25% to $2,929.44, while Ripple fell by 0.9% to $1.9057.
The global market capitalization of cryptocurrencies stands at $3 trillion, with the total trading volume over the past 24 hours reaching $103.1 billion, according to data from CoinMarketCap.
The NASDAQ stock exchange in the United States has proposed to regulators to ease or remove restrictions on trading options related to the largest exchange-traded funds linked to Bitcoin and Ethereum, according to Daily Coin.