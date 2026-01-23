تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مع متابعة المستثمرين التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانخفضت البيتكوين بنسبة 0.3% عند 89211.70 دولار، في تمام الساعة 12:04 مساء بتوقيت مكة المكرمة، واستحوذت على نحو 59.2% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

كما تراجعت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.25% إلى 2929.44 دولار، وهبطت الريبل بنسبة 0.9% عند 1.9057 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 103.1 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».

وقدمت بورصة ناسداك الأمريكية، اقتراحًا إلى الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لتخفيف أو إزالة القيود على تداول الخيارات المتعلقة بأكبر صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبيتكوين والإيثيريوم، بحسب «دايلي كوين».