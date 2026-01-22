S&P Global expects Saudi banks to continue achieving strong growth in lending, supported by financing needs related to Vision 2030 projects.



The agency indicated that banks will continue to rely on external funding sources to support the expansion of their credit portfolios.



It clarified that the economic growth outlook in the Kingdom remains largely positive, driven by strong activity in both the oil and non-oil sectors.



Strong Performance



S&P Global anticipated the continued strong performance of bank lending portfolios, with a growth of about 10% in 2026, and that Saudi banks would provide between $65 and $75 billion in new loans to the corporate sector during the same year, driven by significant investments in the real estate and utilities sectors.



The agency expected the strength of asset quality indicators at Saudi banks to continue compared to their regional peers.