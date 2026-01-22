توقعت وكالة S&P Global أن تواصل البنوك السعودية تحقيق نمو قوي في الإقراض، مدعوما باحتياجات التمويل المرتبطة بمشاريع رؤية 2030.


وأشارت الوكالة إلى أن البنوك ستستمر في الاعتماد على مصادر التمويل الخارجية لدعم توسع محافظها الائتمانية.


وأوضحت أن آفاق النمو الاقتصادي في المملكة لا تزال إيجابية إلى حد كبير، مدفوعة بالنشاط القوي في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.


أداء قوي


ورجّحت S&P Global استمرار الأداء القوي لمحافظ الإقراض المصرفي، مع تسجيل نمو بنحو 10% في عام 2026، وأن تقدم البنوك السعودية ما بين 65 و75 مليار دولار من القروض الجديدة لقطاع الشركات خلال العام نفسه، مدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في قطاعي العقارات والمرافق.


وتوقعت الوكالة استمرار قوة مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك السعودية مقارنة بنظيراتها الإقليمية.