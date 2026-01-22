ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترمب، عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على غرينلاند؛ ما ‍قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا وقدم دعما لكل من الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.



وزاد خام برنت 10 سنتات أو 0.15% إلى 65.34 دولار للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مارس القادم 14 سنتا أو 0.23% إلى 60.76 دولار للبرميل.



إنهاء النزاع



وارتفعت العقود بأكثر من 1.5%، أمس الأول وأكثر من 0.4% أمس، بعد أن علقت كازاخستان العضو في تحالف «أوبك+» الإنتاج في حقلين نفطيين، أخيراً؛ بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.



واستبعد الرئيس الأمريكي ‍دونالد ترمب أمس استخدام القوة. وأشار إلى أن اتفاقاً يلوح في الأفق لإنهاء النزاع ‍حول المنطقة الدنماركية ‍الذي يهدد بأعمق توتر ⁠في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.



وأشار ترمب أمس، إلى أنه يأمل ألا يكون ‍هناك المزيد من العمل العسكري الأمريكي في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك ⁠إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.



مخزونات الخام



وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات ‌من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.



وقالت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 ‍مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير الجاري.



وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.21 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 33 ألف برميل.