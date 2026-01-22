رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بحلول نهاية العام الحالي 2026 إلى 5,400 دولار للأوقية مقابل توقعات سابقة بوصوله إلى 4,900 دولار للأوقية، وأرجع ⁠هذا إلى تنويع استثمارات القطاع الخاص والبنوك المركزية في الأسواق الناشئة.



تنويع الاستثمارات



وقال «غولدمان ⁠ساكس» في مذكرة:«نتوقع أن المشترين بغرض ‌تنويع الاستثمارات من القطاع الخاص، الذين تهدف مشترياتهم إلى التحوط من مخاطر السياسة العالمية والتي أدت إلى ‍الرفع المفاجئ في توقعاتنا للأسعار، لن يقوموا بتسييل حيازاتهم من الذهب في عام 2026، مما يرفع فعليا نقطة الانطلاق ‌لتوقعاتنا للأسعار».



يذكر أن الذهب سجل ذروة غير مسبوقة عند 4,887.82 دولار للأوقية أمس. وقفز المعدن النفيس الذي ‍يعد ملاذاً آمناً بأكثر من 11% منذ ‍بداية ‍عام 2026 وحتى ⁠الآن مواصلا ‌موجة من الصعود ⁠القوي بعدما ‍زاد 64% العام الماضي.