نظّمت غرفة مكة المكرمة ملتقى «مواسم» للتوظيف الموسمي؛ بهدف ربط المنشآت ذات الاحتياج الموسمي بالكفاءات الوطنية، ضمن جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية.



وشهد الملتقى إقامة 4 لقاءات إثرائية، بمشاركة 26 جهة من منشآت القطاع الخاص، وحضور أكثر من 1500 باحث عن عمل، إضافة إلى توفير الاستشارات المهنية والقانونية، ومناطق مخصصة للإرشاد المهني وورش عمل، ومعرض للتوظيف، أسهمت في تسريع إجراءات الاستقطاب وتعزيز فرص التوظيف الموسمي.



ويأتي تنظيم ملتقى «مواسم» استجابةً للاحتياج المتزايد للكوادر البشرية خلال المواسم التشغيلية في منطقة مكة المكرمة التي تشهد نشاطاً اقتصادياً متسارعاً في قطاعات حيوية، أبرزها الحج والعمرة، والضيافة والسياحة، والإعاشة، والتجزئة.



تمكين القطاع الخاص



وأوضح الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي بغرفة مكة المكرمة فادي دهلوي، أن الملتقى يُعد امتداداً لدور الغرفة في تمكين منشآت القطاع الخاص، وتعزيز جاهزيتها للمواسم، في مقدمتها موسم الحج.



وأشار إلى أن الملتقى يسهم في رفع كفاءة التوظيف، ودعم استدامة سوق العمل، وتحسين مستوى الجاهزية التشغيلية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



ودعا أصحاب المنشآت للاستفادة من مبادرات مراكز غرفة مكة المكرمة التنموية، وما تقدمه من برامج وفعاليات نوعية في مجالات التدريب، والتوطين، وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز استدامتها.