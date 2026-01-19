أعلن وزير المالية الفرنسي رولان ⁠ليسكور، قبل اجتماع لمجموعة اليورو في بروكسل ‍اليوم، أن ‍أفضل طريقة ‍لمنع ⁠تحقق ‌تهديدات ⁠الرئيس ‍الأمريكي دونالد ترمب بزيادة ⁠الرسوم الجمركية بسبب ‌غرينلاند هي إبداء استعداد الاتحاد ‍الأوروبي للرد بقوة.



من جهته، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم: «تتواصل مشاورات مكثفة بين قادة الدول الأوروبية، إضافة إلى التواصل مع الولايات المتحدة على جميع المستويات».



وأضاف: «الأولوية هنا للتواصل وليس التصعيد وتجنب فرض الرسوم». وأوضح أنه مع ذلك فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد للقيام بكل ما يلزم لحماية المصالح الاقتصادية الأوروبية في حال تم فرض الرسوم.



رسوم إضافية



ومن المقرر أن يلتقي قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس القادم؛ لمناقشة كيفية الرد على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من عدة دول أوروبية حليفة ابتداء من الأول من فبراير القادم.



وقد أرسلت كل من الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة عدداً صغيراً من الجنود في مهمة استطلاع إلى غرينلاند، في دلالة على التضامن مع الدنمارك، التي تقاوم طموحات ترمب بالاستحواذ على الجزيرة القطبية التي تسيطر عليها منذ نحو 300 عام.