ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والعالمية خلال تعاملات اليوم، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوى في تاريخها عند 4,690 دولاراً بفعل تنامي الضبابية الجيوسياسية وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على 8 دول أوروبية عارضت خطته لضم غرينلاند، وفقاً لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».



وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» سعيد إمبابي:«إن أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفعت بنحو 85 جنيهاً خلال تعاملات اليوم ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21 مستوى 6,240 جنيهاً، في حين ارتفعت الأوقية إلى مستوى 4,665 دولاراً بعد أن لامست مستوى 4,690 دولاراً».



7,132 جنيهاً لعيار 24



وأوضح إمبابي أن سعر غرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7,132 جنيهاً، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5,349 جنيهاً، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 49,920 جنيهاً.



وكانت أسعار الذهب بالأسواق المصرية والعالمية قد ارتفعت بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات السياسية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة.



توقعات أسعار الفائدة



ووصل سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في التداولات الآسيوية اليوم، مقترباً مؤقتاً من مستوى 4,700 دولار للأوقية، وكان الدافع وراء هذا الارتفاع مزيجاً من عدم اليقين الجيوسياسي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.



وسجل المعدن النفيس بالفعل عدة أرقام قياسية متتالية في الأسبوع السابق، بدعم من الطلب القوي على التحوط في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية ولجوء المستثمرين إلى الأصول التي تعتبر مستقرة القيمة.