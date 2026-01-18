في إطار دورها الريادي في تطوير التداول والاستثمار الرقمي في المملكة، تواصل شركة دراية المالية ابتكار نماذج أعمال متقدمة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وإعطاء المتداولين مساحة أكبر للتداول دون تكاليف، مستندةً إلى خبرتها الطويلة ومنصاتها الرقمية المتكاملة التي تُعد من الأكثر تطوراً في السوق السعودية.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة دراية المالية، أكبر منصة وساطة مالية مستقلة في المملكة، وفي خطوة سبّاقة، عن إتاحة خدمات التداول لعملائها دون عمولة في سوق الأسهم السعودية، وذلك بهدف تمكين شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد من دخول سوق التداول السعودية، وخفض تكاليف الاستثمار، وتعزيز تجربة المستثمر. ويأتي هذا امتدادًا لإطلاق الشركة خدمات التداول دون عمولة في السوق الأمريكية عام 2024، لتقدّم شركة دراية اليوم عرض قيمة متكاملاً ومتميزاً لعملائها في الأسواق المحلية والأمريكية، مدعوما بتجربة عملاء رائدة لا مثيل لها.

وأوضحت الشركة أن قرارها ينسجم مع رسالتها الرامية إلى جعل الاستثمار بسيطاً وميسور التكلفة ومتاحاً لجميع المستثمرين، تماشياً أيضا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز الشمول المالي.

وانطلاقًا من هذا، حافظت الشركة خلال السنوات الماضية على ريادتها في سوق الاستثمار الرقمي، بفضل السجل الحافل من الحلول المبتكرة والرائدة في السوق، والتي ساهمت في إعادة تشكيل المشهد الاستثماري السعودي ومكَنت الشركة من بناء مصادر دخل متنوعة، مما أرسى أساساً متيناً يمكن دراية من مواصلة تقديم مبادرات نوعية، مثل إطلاق التداول دون عمولة اليوم، مع الاستمرار في تحقيق نمو مستدام.

وقال الرئيس التنفيذي لدراية المالية محمد الشماسي، إن إتاحة التداول دون عمولة في السوقين السعودية والأمريكية من خلال منصة دراية، يأتي في إطار التزام الشركة بتسهيل الوصول إلى الأسواق المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين في المملكة، ومنحهم قيمة عالية بأقل التكاليف أسوةً بالممارسات السائدة في الأسواق العالمية.

وأضاف بقوله: «تعمل دراية المالية على مواءمة خدماتها مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنمية القطاع المالي الرقمي وتحفيز الاستثمار، من خلال نموذج عمل رقمي متكامل، يتيح تجربة استثمارية شاملة وسهلة، مع توفير منتجات وخدمات متقدمة للمستثمرين المحترفين. وسوف تركز الشركة خلال المرحلة المقبلة على تطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتقنية المالية، بما يعزز دورها في دعم نمو السوق المالية ورفع مستوى التنافسية في قطاع الوساطة والاستثمار الرقمي».

وتطمح الشركة، من خلال نموذج «التداول بدون عمولة»، إلى ترسيخ موقعها في سوق الوساطة الرقمية، وتيسير تجربة الاستثمار للأفراد، في الوقت الذي تركز فيه الشركة على تنويع خدماتها المتقدمة للمستثمرين المحترفين، بما يشمل الأدوات الذكية، وحلول التمويل ومنتجات الصناديق الاستثمارية والاستشارات الرقمية.

وتعد دراية واحدة من أبرز الشركات السعودية في مجال الوساطة والاستثمار الرقمي؛ إذ تقدم خدماتها بالكامل عبر منصات إلكترونية متقدمة، وتتيح لعملائها الوصول إلى أكثر من 43 سوقاً عالمية بجانب السوق المالية السعودية، وتخدم أكثر من 600 ألف حساب؛ حيث ارتفعت قاعدة عملائها بنحو 17 ضعفاً خلال الفترة من 2016 حتى 2025، فيما تجاوزت الأصول الإجمالية للعملاء 55 مليار ريال.