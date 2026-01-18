يدرس صندوق الاستثمارات العامة السيادية السعودية بيع نسبة من أسهمه في عدد من الشركات التي يمتلكها، في مسعى يهدف لزيادة مصادر النقد، على وَقْعِ المساعي الحكومية الموازية الهادفة لإحياء سوق الأسهم المحلية، باستقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب. ونجح الصندوق السيادي السعودي، خلال السنوات الخمس الماضية، في توظيف حصاد مبيعات أسهم شركاته المحلية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

وهو ما يمكِّنه من تمويل المشاريع العملاقة في الداخل، وتمويل الصفقات في الخارج.

ونسب موقع «سيمافور» الإخباري الأمريكي، أمس، إلى مصادر مطلعة قولها، إن الصندوق السيادي السعودي حدد 8 شركات تابعة له، منها أرسيلور ميتال الجبيل، وشركة المناسبات سلع، وشركة الموانئ السعودية العالمية، وشركة الخريّف للبترول لطرح أولي للاكتتاب في أسهمها. كما أن شركة ريتشارد أتياس وشركاه، التي تتولى تنظيم فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية، تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال 2026. وينطبق الشيء نفسه على الشركة السعودية للتبريد.