أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 43 مليار جنيه ليبلغ مستوى 2.980 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 54.6 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4.5 مليارات جنيه.



وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 43058.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»بنسبة 2.44% ليبلغ 12396.96 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنحو 2.09% ليبلغ مستوى 16648.52 نقطة.



تراجع جماعي



وكانت البورصة المصرية، قد استهلت تعاملات جلسة اليوم، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.



وأعلنت إدارة البورصة، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم (الأربعاء).



وأشارت الإدارة، إلى تسوية إصدار عدد 20 ألف وثيقة، أمس، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.18 مليون وثيقة بدلا من 3.16 مليون وثيقة.