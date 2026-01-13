توقع البنك الدولي بأن نمو الاقتصاد العالمي، سيكون أبطأ مستقبلاً، محذراً من وصول مستويات الديون إلى أرقام قياسية، رغم تأكيده أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة على الصمود أكبر مما كان متوقعاً. لافتاً إلى أن النشاط الاقتصادي أظهر مرونة أمام الصدمات التجارية خلال 2025.



وتوقع البنك في تقرير صدر اليوم، نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6% خلال 2026، مقارنة بنحو 2.3% في توقعات يونيو، بعدما نما بنسبة 2.7% في العام الماضي.



تخلف عن الركب



وأوضح التقرير أن جزءًا كبيرًا من المراجعة الصعودية يعود إلى أداء أقوى من المتوقع للاقتصاد الأمريكي، إذ يتوقع البنك نمو أكبر اقتصاد عالمي بنسبة 2.2% في 2026 مقابل 1.6% في التقديرات السابقة.



ورغم تحسن التوقعات، حذّر البنك من أن النمو العالمي لا يزال ضعيفًا ومتركزًا في الاقتصادات المتقدمة، حيث تتخلف الاقتصادات الناشئة والنامية عن الركب.



تحفيز مالي



وتوقع البنك تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.4% في 2026 من 4.9% في 2025، مع بقاء التوقعات أفضل من تقديرات يونيو بفضل التحفيز المالي وزيادة الصادرات إلى أسواق غير أمريكية.



ورجّح البنك تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 0.9% في 2026 قبل أن يتحسن في 2027 مع زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين يُتوقع أن يستقر نمو اليابان عند 0.8% خلال 2026 و2027.