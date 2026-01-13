توقع تقرير حديث أن يحقق الاقتصاد السعودي نموًا قويًا بنسبة 4.7% خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8% على أساس سنوي، إلى جانب نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 4%، في ظل تحسن معدلات التوظيف واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.



وأوضح تقرير لمحة الاقتصاد السعودي الصادر عن «الأهلي كابيتال» أن نمو الاستهلاك المحلي مرشح للاستمرار خلال الفترة القادمة، مدعومًا بزخم سوق العمل وتراجع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى مساهمة إنجاز مشاريع تُقدَّر قيمتها بنحو 305 مليارات ريال، تمثل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، في تعزيز القاعدة الاقتصادية غير النفطية ودعم التوسع عبر مختلف القطاعات.



وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يُتوقع أن ينمو بنحو 4.6% في عام 2026، مقارنة بـ 4.4% في 2025، بدعم من الأداء الإيجابي للقطاعين النفطي وغير النفطي، لافتًا أن نمو الناتج المحلي النفطي يأتي مدفوعًا بزيادة الإنتاج بالتوافق مع اتفاقيات منظمة أوبك.



وفيما يتعلق بالإيرادات، توقع البنك الأهلي أن ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 5.1% في 2026 لتصل إلى نحو 1.147 تريليون ريال، بدعم من نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية، وارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 412 مليار ريال، مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية.



وبحسب التقرير، من المتوقع أن تنخفض النفقات الرأسمالية خلال عام 2026 بنسبة 5.8% لتصل إلى 162 مليار ريال، في حين يُتوقع أن يرتفع إجمالي الدين العام إلى 1.622 تريليون ريال، بما يعكس نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 32.7%.



وتوقع البنك تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة خلال عام 2026، في وقت يستمر فيه النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي بدعم من تنامي دور القطاع الخاص، وتحسن بيئة الاستثمار، واستمرار تطبيق برامج رؤية السعودية 2030.



وفيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3% في 2025، مع توقع تراجعه إلى 2.0% في 2026، تماشيًا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.



وأكد التقرير أن التركيز المتزايد على إنجاز المشاريع الكبرى، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالفعاليات الكبرى والذكاء الاصطناعي، سيواصل دعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة القادمة، متوقعًا أن يتراوح سعر النفط الضمني في ميزانية 2026 بين 60 و63 دولارًا للبرميل، بافتراض إنتاج يبلغ نحو 10.2 ملايين برميل يوميًا.



* توقعات الاقتصاد السعودي في 2026:



- 5 % نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي



- زيادة التركيز على إنجاز المشاريع



- 10.2 مليون برميل يوميا



- 4.6 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي