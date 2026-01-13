سجَّلت أسهم أوروبا ‍مستوى قياسيًا مرتفعًا اليوم، مع تقييم المستثمرين لسلسلة ‍من نتائج الشركات قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية.



وزاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.1%، كما زاد المؤشر «داكس» الألماني بشكل هامشي وسط تعاملات متقلبة، مقتربًا من تحقيق مكاسب لليوم الحادي عشر على التوالي، وهي أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2014 إذا استمرت المستويات الحالية.



مكاسب طفيفة



واختتمت الأسهم الأوروبية جلسة أمس، عند مستوى مرتفع غير مسبوق، غير أن المكاسب كانت طفيفة بفعل تجدد مخاوف المستثمرين إزاء استقلال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ‍الأمريكي) بعد تهديد الإدارة الأمريكية بتوجيه اتهامات لرئيسه جيروم باول.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2% إلى 610.95 نقطة، وكان من بين أكبر الرابحين في القطاعات شركات المعادن النفيسة مثل أوروبيس وفريسنيلو.



خفض الفائدة



وأدى احتمال تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ⁠ترمب من فرض خفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الذهب، الذي يستفيد أيضاً من الطلب عليه كملاذ آمن في ظل تصاعد التوتر الجيوسياسي.



وانعكاساً لقلق المستثمرين، ‍ارتفع المؤشر يورو ‍ستوكس للتقلبات 0.68 نقطة ⁠إلى 16.2، وهو أعلى مستوى ‌له في أكثر من شهر.



وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.6% ليغلق عند مستوى قياسي، مسجلاً مكاسب لعشرة أيام متتالية، وهي أطول سلسلة منذ أغسطس 2024. في المقابل، أغلقت معظم البورصات الإقليمية الأخرى على استقرار.



وتواجه السوق مخاطر جيوسياسية، من بينها سيطرة الولايات المتحدة على فنزويلا والعنف في ‍إيران. وارتفعت أسهم شركات الدفاع 0.5%، مواصلة مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي.