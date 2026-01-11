استقرّ متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم. وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.58 للشراء، 12.62 للبيع. وفي البنك الأهلي المصري سعر 12.54 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع.



وفي بنك مصر 12.54 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.58 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.57 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع، ومصرف أبو ظبي التجاري 12.36 جنيه للشراء، 12.70 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 12.52 جنيه للشراء، 12.61 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 12.55 جنيه للشراء، 12.63 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تداولات أمس، استقرّ متوسط سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، نظراً لعطلة البنوك المصرية، اليوم، وسجل سعر الريال في البنك المركزي المصري 12.58 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري 12.54 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 12.54 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 12.56 جنيه للشراء، 12.60 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 12.56 جنيه للشراء، و12.61 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 12.59 جنيه للشراء، 12.62 جنيه للبيع، وفي بنك البركة 12.58 جنيه للشراء، 12.61 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 12.54 جنيه للشراء، و12.62 جنيه للبيع.