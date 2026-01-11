كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.4% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.



وجاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وسجل المؤشر انخفاضاً شهرياً خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2025.



وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر نوفمبر 2025 بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%.



التعدين والمحاجر



وخلال شهر نوفمبر 2025، ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.6% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر 2024، وعلى أساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 0.5%.



الصناعات التحويلية



وزاد مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي ارتفع بنسبة 14.5%، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع بنسبة 10.9%.



وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 0.3% مدعوماً بارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 0.3%، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 1%.



الكهرباء والغاز



وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 4.3%، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 10.2%، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2024.



وعند المقارنة بشهر أكتوبر 2025 يلاحظ انخفاض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 28.6% و3.1% على التوالي.