كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 10.4% خلال شهر نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.
وجاء ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات المياه، وأنشطة الصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها، وسجل المؤشر انخفاضاً شهرياً خلال نوفمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بشهر أكتوبر 2025.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر نوفمبر 2025 بنسبة 12.9% مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، كما ارتفع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.4%.
التعدين والمحاجر
وخلال شهر نوفمبر 2025، ارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 12.6% على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر نوفمبر ليصل إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر 2024، وعلى أساس شهري سجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً بنسبة 0.5%.
الصناعات التحويلية
وزاد مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي ارتفع بنسبة 14.5%، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، الذي ارتفع بنسبة 10.9%.
وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية، تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 0.3% مدعوماً بارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي ارتفع بنسبة 0.3%، ونشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 1%.
الكهرباء والغاز
وسجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً بنسبة 4.3%، بينما سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً بنسبة 10.2%، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وعند المقارنة بشهر أكتوبر 2025 يلاحظ انخفاض المؤشر الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، والمؤشر الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 28.6% و3.1% على التوالي.
The General Authority for Statistics data revealed a 10.4% increase in the industrial production index in Saudi Arabia during November compared to the same month in 2024.
The increase in the industrial production index was supported by a rise in mining and quarrying activities, manufacturing activities, water supply activities, sewage activities, and waste management and treatment activities. The index recorded a monthly decline of 0.7% in November compared to October 2025.
According to the data, the oil activities index rose by 12.9% in November 2025 compared to the same month in 2024, while the non-oil activities index increased by 4.4%.
Mining and Quarrying
During November 2025, the sub-index for mining and quarrying activities increased by 12.6% year-on-year, due to the rise in oil production levels in the Kingdom during November, reaching 10.1 million barrels per day, compared to 8.9 million barrels per day in November 2024. On a monthly basis, the sub-index for mining and quarrying activities recorded an increase of 0.5%.
Manufacturing Industries
The sub-index for manufacturing activities increased by 8.1% year-on-year, supported by a rise in the coke and refined petroleum products industry, which increased by 14.5%, and the chemical and chemical products industry, which rose by 10.9%.
Regarding the monthly performance of the sub-index for manufacturing activities, preliminary results indicate an increase of 0.3%, supported by a rise in the coke and refined petroleum products industry, which increased by 0.3%, and the chemical and chemical products industry, which rose by 1%.
Electricity and Gas
The sub-index for electricity, gas, steam supply, and air conditioning activities recorded a decrease of 4.3%, while the sub-index for water supply, sewage activities, and waste management and treatment activities increased by 10.2%, compared to November 2024.
When compared to October 2025, a decrease is observed in the sub-index for electricity, gas, steam supply, and air conditioning activities, and the sub-index for water supply, sewage activities, and waste management and treatment activities by 28.6% and 3.1%, respectively.