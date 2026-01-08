استقر سعر صرف الدولار، اليوم، بعد بيانات اقتصادية متباينة، وقيام المستثمرين بتقييم عدد ‌من البيانات الاقتصادية، وترقّب تقرير مهم للوظائف سيصدر غداً.

واستقر اليورو عند 1.1678 دولار في ساعات التداول الآسيوية المبكرة، ويتجه لانخفاض أسبوعي طفيف، فيما وصل الجنيه الإسترليني إلى 1.34605 دولار، واستقر الين عند 156.78 للدولار، ​وسط إحجام المتعاملين عن الدخول في مضاربات كبيرة.

وسجّل الدولار ‌الأسترالي 0.6721 دولار، وهو أقل بقليل من أعلى مستوى في 15 شهراً الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينما لم يشهد ‌الدولار النيوزيلندي تغيراً يذكر عند ‍0.5769 دولار.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس ‌أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات منافسة عند 98.737 ويتجه لتحقيق مكاسب طفيفة هذا الأسبوع.