ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 200 ليرة للغرام الواحد عيار 21 مقارنة بالسعر الذي سجله أمس، والذي بلغ 15.4 ألف ليرة وفق العملة السورية الجديدة.



وحددت جمعية الصاغة السورية في نشرتها الصادرة اليوم (الأربعاء) سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 15.6 ألف ليرة للبيع مقابل 15.3 ألف ليرة للشراء.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 13.4 ألف ليرة للبيع مقابل 13.1 ألف ليرة للشراء.



التزام بالتسعيرة



وشددت جمعية الصاغة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحلات.



وحددت جمعية الصاغة السورية في نشرتها الصادرة يوم 1 يناير 2026 سعر الذهب وفق العملة السورية الجديدة.



ودخلت العملة السورية الجديدة حيّز التداول يوم الخميس الماضي، حيث سبق أن أصدر مصرف سورية المركزي التعليمات التنفيذية الخاصة باستبدال العملة الوطنية، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة، محدداً مدة الاستبدال بـ 90 يوماً قابلة للتمديد.