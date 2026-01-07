قفز مؤشر بورصة كاراكاس 50% في جلسة أمس، لتصل مكاسب السوق في شهر إلى أكثر من 161%. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت البورصة عن تشديد الحد الأدنى للقيمة النقدية المطلوبة لاعتماد سعر الإغلاق الرسمي، في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير الصفقات الصغيرة على حركة المؤشرات.



سوق شديدة الحساسية



وتكتسب هذه القفزة أهمية خاصة نظرًا إلى أن سوق الأسهم الفنزويلية صغيرة وضعيفة السيولة، ما يجعلها شديدة الحساسية للتعديلات التنظيمية والتطورات السياسية السريعة، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة وتلاعب في مستويات الإغلاق التي يعتمد عليها المؤشر.



وكانت قوات ‍خاصة أمريكية ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال هجوم على كراكاس في ⁠الثالث من يناير الجاري، ويواجه اتهامات في محكمة في ‌نيويورك بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب المرتبط بالمخدرات.