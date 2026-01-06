أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 51.452 مليار دولار في شهر ديسمبر الماضي من 50.216 مليار دولار في نوفمبر.
وكشف البنك المركزي المصري ارتفاع أرصدة الذهب في احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر بنحو 914 مليون دولار لتسجل 18.17 مليار دولار.
احتياطي الذهب
وارتفع احتياطي الذهب في مصر خلال العام الماضي بنحو 7.5 مليار دولار، ما عوض تراجع أرصدة العملات الأجنبية بنحو 3.2 مليار دولار.
وتسلمت مصر خلال شهر ديسمبر الماضي 3.5 مليار دولار ضمن صفقة تطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي.
وفي نوفمبر 2025، وقعت إحدى الشركات القطرية، اتفاقية شراكة لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط في مصر باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.
وتتضمن الاتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4.900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي المصري.
ارتفاع الصادرات
وكان صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد ارتفع إلى 50.216 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، إذ سجل زيادة بقيمة 144 مليون دولار عن مستويات شهر أكتوبر البالغة 50.071 مليار دولار.
ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، إذ تشهد الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية العام الحالي، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
The Central Bank of Egypt announced an increase in net foreign currency reserves to $51.452 billion in December from $50.216 billion in November.
The Central Bank of Egypt revealed an increase in gold reserves in foreign currency reserves during December by approximately $914 million, reaching $18.17 billion.
Gold Reserves
Egypt's gold reserves increased by about $7.5 billion last year, compensating for a decline in foreign currency balances of approximately $3.2 billion.
In December, Egypt received $3.5 billion as part of the development deal for the "Samla and Alam Al-Rom" area on the northwestern coast.
In November 2025, a Qatari company signed a partnership agreement to develop a project on the Mediterranean coast in Egypt with investments amounting to $29.7 billion.
The agreement with the Egyptian New Urban Communities Authority includes the payment of $3.5 billion for the land and an in-kind investment of $26.2 billion to build the project, which will cover an area of 4,900 acres along 7.2 kilometers of the Egyptian northern coast.
Increase in Exports
Net foreign currency reserves in Egypt rose to $50.216 billion in November, reflecting an increase of $144 million from the October levels of $50.071 billion.
The steady growth in Egypt's international reserves is supported by an improvement in the country's foreign currency revenue sources, as exports have been rising steadily since the beginning of this year, along with increased income flows from tourism and remittances from Egyptians working abroad.