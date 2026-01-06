ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم، بعد أن تجاوزت مستوى رئيسياً في الجلسة السابقة.



وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3% بعد المكاسب التي حققتها أسهم الدفاع والطاقة أمس، ودفعته إلى تجاوز حاجز 600 نقطة لأول مرة.



وزاد مؤشر الموارد الأساسية 1%؛ بسبب ارتفاع أسعار المعادن النفيسة.



وربح المؤشر «داكس الألماني» 0.2% إلى مستوى قياسي، وارتفع المؤشر «إيبكس» الإسباني 0.4% ليسجل مستوى قياسياً.



مستوى قياسي



وكانت الأسهم الأوروبية قد ارتفعت إلى مستوى قياسي جديد عند إغلاق تعاملات أمس، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الدفاع بعد أن أثار الهجوم العسكري الأمريكي على فنزويلا مخاوف جيوسياسية جديدة.



وأغلق مؤشر «فوتسي» البريطاني فوق مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى، إذ ارتفع بنسبة 0.54% إلى 10,004 نقاط.