أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي الأول خلال عام 2026م للسندات ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.

ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 31 مليار دولار أمريكي، إذ بلغت نسبة التغطية 2.7 مرة من إجمالي الإصدار الذي بلغ 11.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 43.13 مليار ريال سعودي) مقسّم على أربع شرائح، بلغت الشريحة الأولى 2.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 9.38 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2029م، فيما بلغت الشريحة الثانية 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 5 سنوات تستحق في عام 2031م، وبلغت الشريحة الثالثة 2.75 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 10.31 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2036م، وبلغت الشريحة الرابعة 3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات مدتها 30 سنة تستحق في عام 2056م.

وتم تنفيذ هذه العملية وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعلن عنها أخيراً، المتضمنة تنويع قاعدة المستثمرين؛ لغرض تلبية حاجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه.