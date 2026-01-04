كشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع استثمارات البنوك السعودية بسندات الخزينة إلى 649.1 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2025 بزيادة قدرها 724 مليون ريال مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.



وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات البنوك بسندات الخزينة بنحو 62 مليار ريال وبنسبة 11%.



وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية أكثر من 72% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنهاية شهر نوفمبر 2025.

مطلوبات البنوك



وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام نحو 895.6 مليار ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي؛ مقابل 779.4 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024.



وسندات الخزينة في المملكة العربية السعودية هي أدوات دين حكومية طويلة الأجل تصدرها حكومة المملكة (عبر وزارة المالية، مكتب إدارة الدين العام).



وحسب البنك المركزي السعودي تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وتم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقا للمنهجيات الدولية.