أظهرت البيانات أن باعة التجزئة في المملكة المتحدة «صمدوا جيداً» في فترة عيد الميلاد الحالية في ظل زيادة عدد زيارات المستهلكين لتنهي عاماً صعباً.



وأعلنت إحدى الشركات أن عدد المترددين على المتاجر في كل أنحاء المملكة المتحدة ارتفع بواقع 3.9% مقارنة بالعام الماضي، في أداء مرن من جانب باعة التجزئة، ولكن يشير ذلك أيضاً إلى أن المستهلكين كان لديهم المزيد من الوقت للتسوق في اللحظة الأخيرة؛ نظراً إلى أن الكريسماس حل في وقت متأخر من الأسبوع.



اليوم التجاري الأبرز



وارتفع عدد المترددين في يوم الصناديق «بوكسينج داي» إلى 4.4% مقارنة بالعام الماضي، ما يجعله اليوم التجاري الأبرز وأشد زيادة خلال عقد.



وقادت مراكز التسوق الواقعة على أطراف البلدات والمدن حركة الارتفاعات، حيث حققت زيادة بواقع 8.8%، بينما شهدت الشوارع الرئيسية زيادة بواقع 3.6% على أساس سنوي.



واستمر الزخم حتى السبت الماضي. وارتفع عدد المترددين على المتاجر 1.6% على أساس سنوي، وتصدرت الشوارع الرئيسية المشهد بزيادة قدرها 2.4% في الزوار.