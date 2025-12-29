ارتفع سعر الين بشكل طفيف اليوم، بعد انخفاض حاد في نهاية الأسبوع الماضي وسط تركيز الأسواق على توقيت المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة في اليابان.



وزاد الين 0.3% ليصل إلى 156.14 للدولار الأمريكي بعد تراجعه 0.5% في آخر تداولات له.



وجرى تداول الين عند 105.02 للدولار الأسترالي، وهو أقل بقليل من أدنى مستوى في 17 شهرًا ‌عند 105.08 الذي لامسه أخيراً.



يأتي ذلك بعدما رفع بنك ⁠اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 30 عاما إلى 0.75 % من 0.5 % في اجتماع ديسمبر الجاري.



زيادة الفائدة



وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر اليوم، أن العديد من الأعضاء بالمجلس رأوا الحاجة إلى المزيد من الزيادات في سعر الفائدة، والتي تظل سلبية بشكل ملحوظ.



وخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في الاجتماع السابق وتوقع خفضاً واحداً إضافياً للعام القادم لكن المتعاملين يتوقعون خفضين على الأقل.



ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي إذ استقر عند 0.6717 للدولار الأمريكي. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.2 % إلى 0.582 للدولار.



وفي العملات المشفرة، قفزت عملة بتكوين 2.2 % إلى 89463.23 دولار، بينما صعدت عملة ‌إيثر 2.6 % إلى 3012.41 دولار.