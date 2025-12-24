سجّلت منطقة القصيم، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للنقل، أكثر من أربعة ملايين رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب، في مؤشر يعكس النمو المتصاعد لهذا القطاع الحيوي، وما يشهده من توسّع ملحوظ في الطلب والاستخدام، خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى نوفمبر 2025.



وأوضحت هيئة النقل أن إجمالي قيمة العمليات المالية بلغ نحو 76.97 مليون ريال، فيما وصل عدد الرحلات المنفذة إلى 4.2 مليون رحلة، بمشاركة 23,189 سائقًا، من بينهم 1,898 سائقة، ما يعكس توسّع فرص العمل وارتفاع مستوى مشاركة المرأة في هذا القطاع.



تعزيز الحلول التقنية



ويأتي هذا النمو في ظل الدعم المتواصل لتطوير قطاع النقل، وتعزيز الحلول التقنية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة التنقل داخل المدن، وتحسين تجربة المستفيدين، ودعم الحراك الاقتصادي والخدمي في منطقة القصيم.



وأبرزت المؤشرات حجم النمو المتسارع الذي تشهده تطبيقات نقل الركاب في المنطقة، بما يعكس تطوّر منظومة النقل الذكي، وتعاظم أثرها الاقتصادي والخدمي، ومواكبتها لاحتياجات السكان والزوار، ضمن إطار التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة.