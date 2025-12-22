ارتفعت أسعار الذهب والفضة لمستويات قياسية جديدة في أول تعاملات الأسبوع، مع تنامي توقعات الأسواق بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أمريكا مرتين العام القادم.



وخلال تداولاته اليوم (الإثنين)، صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 2026 بنسبة 1.1% أو 47.50 دولار عند 4,434.80 دولار للأوقية، بعدما لامس 4,442.80 دولار، وهو أعلى مستوى للعقود الآجلة الأكثر نشاطاً على الإطلاق.



وصعدت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 2026 بنسبة 2.8% عند 68.78 دولار للأوقية، بعدما لامست 69.525 دولار (+2.9%) وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



وزاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 1.4% إلى 4,397.16 دولار للأوقية، بعد أن تجاوز حاجز 4,400 دولار لأول مرة، ليسجل مستوى قياسياً بلغ 4400.29 دولار، وأضاف نظيره الفضة نحو 2.55% عند 68.86 دولار للأوقية.

مؤشر الدولار



بينما استقر مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- تقريباً ليتداول عند 98.62 نقطة.



فيما قفزت الأسعار الفورية للبلاتين 3.35% عند 2,045.11 دولار، بعدما لامست 2,057.15 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 17 عاماً، ونظيرتها للبلاديوم 4.3% عند 1,787.56 دولار، وهو أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات تقريباً، وفقا لوكالات إعلامية غربية.



وارتفع الذهب بنحو 67% محققاً سلسلة من المستويات القياسية، ومتجاوزاً لأول مرة حاجزي 3,000 و4,000 دولار للأوقية هذا العام، ليتجه نحو أكبر مكسب سنوي له منذ عام 1979، فيما قفزت الفضة بنسبة 138% منذ مطلع العام، بدعم من تدفقات استثمارية قوية واستمرار قيود المعروض في الأسواق.