رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقريرها لشهر ديسمبر حول آفاق الطاقة قصيرة الأجل، تقديراتها لإنتاج النفط الخام في منظمة «أوبك» بناءً على تعريفات جديدة للطاقة الإنتاجية.



وأدى هذا التحديث إلى زيادة متوسط الطاقة الإنتاجية الفعلية للمنظمة بمقدار 0.37 مليون برميل يومياً لعام 2025، ونحو 0.31 مليون برميل يومياً لعام 2026، مع زيادات مماثلة في الطاقة الإنتاجية الفائضة، نظراً للتغيرات المحدودة في التوقعات الحالية لإنتاج «أوبك».



وتوضح الوكالة أن القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة تمثل الحد الأقصى للإنتاج ضمن سنة، مع الاستفادة الكاملة من البنية التحتية وغياب الاضطرابات، بينما القدرة الإنتاجية الفعلية تمثل الإنتاج الذي يمكن الوصول إليه خلال 90 يوماً بشكل مستدام دون إلحاق الضرر بالمرافق النفطية.

اضطرابات المنطقة



وأشارت إلى أن الاضطرابات تشمل أي انقطاع إنتاج غير مخطط له نتيجة حروب، عقوبات، إضرابات، كوارث طبيعية، أو أعطال مفاجئة، بينما لا تُعتبر تخفيضات الإنتاج الطوعية جزءاً من الاضطرابات.



ويمكن أن يؤدي انخفاض الطاقة الإنتاجية الفائضة -الفرق بين الإنتاج الفعلي والقدرة الفعلية- إلى ضغط تصاعدي على أسعار النفط الخام في حال حدوث اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات أو نمو قوي في الطلب العالمي على النفط.