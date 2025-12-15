تباطأ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية إلى 1.9% خلال نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، وهو أدنى معدل في 9 أشهر.



وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فإن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3%، وأسعار النقل بنسبة 1.5%.



وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال شهر نوفمبر 2025، مقارنة بشهر نوفمبر من العام 2024.



وجاء ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.3% في نوفمبر الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.4%، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية التي يدفعها المستأجرون للسكن الرئيس بنسبة 5.4%.

الأغذية والمشروبات

وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 1.3% متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم الطازجة أو المبردة أو المجمدة بنسبة 1.6%، كما ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6.4%، وسجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 6.6% مدفوعاً بارتفاع أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى بنسبة 19.9%، متأثرة بارتفاع أسعار فصل المجوهرات والساعات بنسبة 21.9%.