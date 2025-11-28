سجلت أسعار الفضة في جلسة اليوم (الجمعة)، أعلى مستوى لها على الإطلاق في المعاملات الفورية عند 54.53 دولار للأونصة.
وتواجه سوق الفضة العالمية خطراً جديداً بعدما هبطت المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها في عقد، في وقت جرى فيه شحن كميات ضخمة أخيراً إلى بورصة لندن للمساهمة في تخفيف نقص المعروض الذي دفع الأسعار إلى مستوى قياسي.
بلغ المخزون في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود المستقبلية أخيراً أدنى مستوياته منذ 2015، بينما عادت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للذهب إلى أقل مستوياتها في أكثر من 9 سنوات، وفقاً لبيانات البورصات وشركات الوساطة.
Silver prices recorded their highest level ever in today's session (Friday) at $54.53 per ounce.
The global silver market is facing a new threat as Chinese inventories have dropped to their lowest levels in a decade, while large quantities have recently been shipped to the London exchange to help alleviate the supply shortage that has driven prices to a record level.
Stock levels in warehouses linked to the Shanghai Futures Exchange have recently reached their lowest since 2015, while trading volumes on the Shanghai Gold Exchange have returned to their lowest levels in over 9 years, according to data from exchanges and brokerage firms.