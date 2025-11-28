سجلت أسعار الفضة في جلسة اليوم (الجمعة)، أعلى مستوى لها على الإطلاق في المعاملات الفورية عند 54.53 دولار للأونصة.


وتواجه سوق الفضة العالمية خطراً جديداً بعدما هبطت المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها في عقد، في وقت جرى فيه شحن كميات ضخمة أخيراً إلى بورصة لندن للمساهمة في تخفيف نقص المعروض الذي دفع الأسعار إلى مستوى قياسي.


بلغ المخزون في المستودعات المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود المستقبلية أخيراً أدنى مستوياته منذ 2015، بينما عادت أحجام التداول في بورصة شنغهاي للذهب إلى أقل مستوياتها في أكثر من 9 سنوات، وفقاً لبيانات البورصات وشركات الوساطة.