اتجهت بعض الجهات البلدية في الصين إلى تخصيص مناطق سياحية ذات مناظر طبيعية خلابة؛ بهدف جذب الزوار والسياح من داخل البلاد وخارجها. وتُظهر الصورة ممراً يُعرف باسم «بحر الزهور»، يضم ممراً طويلاً مخصصاً لمحبي السير لمسافات طويلة وسط الطبيعة.
Some municipal authorities in China have started to designate tourist areas with stunning natural scenery; aiming to attract visitors and tourists from both within the country and abroad. The image shows a pathway known as the "Sea of Flowers," which features a long trail dedicated to those who love to hike long distances amidst nature.