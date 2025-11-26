اتجهت بعض الجهات البلدية في الصين إلى تخصيص مناطق سياحية ذات مناظر طبيعية خلابة؛ بهدف جذب الزوار والسياح من داخل البلاد وخارجها. وتُظهر الصورة ممراً يُعرف باسم «بحر الزهور»، يضم ممراً طويلاً مخصصاً لمحبي السير لمسافات طويلة وسط الطبيعة.