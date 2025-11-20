وقّعت «NHC» اتفاقية تطوير عقاري مع شركة العمر للاستثمار لتطوير مشروع «داما المشرقية» في وجهة المشرقية بمدينة الرياض، بقيمة استثمارية تتجاوز 600 مليون ريال، وذلك ضمن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 158 ألف متر مربع، موفرا 618 فيلا سكنية تعزّز تنمية الوجهة وتوفّر خيارات سكنية عالية الجودة لعملاء «NHC».

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «NHC» في تعزيز المعروض السكني ورفع نسب التملّك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تمكين القطاع الخاص في التطوير العقاري عبر استقطاب شركاء يمتلكون الكفاءة والقدرة على تنفيذ مشاريع نوعية تواكب تطلعات الساكنين.

وتتميّز وجهة المشرقية بتكامل الخدمات والمساحات المفتوحة والتخطيط العصري الذي يعزز جودة الحياة؛ إذ تمتد على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع شرق مدينة الرياض، وتضم أكثر من 14 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن بيئة حضرية متكاملة ببنية تحتية حديثة تشمل المساجد، المؤسسات التعليمية، المراكز الصحية، إضافة إلى مسطحات خضراء تتجاوز 700 ألف متر مربع ومرافق ترفيهية مفتوحة.

يُذكر أن مشاركة «NHC» في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال رفع جودة الحياة وتمكين العملاء من التملّك في بيئات عمرانية بمعايير عالمية، وترسيخ مكانتها الرائدة عبر مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.