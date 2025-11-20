وقّعت «NHC» مذكرة تعاون مع STC Bank بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التمويل والابتكار المالي، وذلك ضمن مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2025 كشريك مؤسس.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عمل شامل يوسّع مجالات التعاون بين القطاع العقاري والقطاع المالي في الحلول الرقمية والتمويلية، وتطوير عروض المنتجات، والتعاون في تنفيذ الفعاليات والرعايات والأنشطة، إضافة إلى دعم المبادرات المجتمعية المتماشية مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كما تشمل المذكرة إمكانية التعاون في تطوير مبادرات ومشاريع نوعية في مجال الخدمة المجتمعية، وتقديم برامج تُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الأثر الاجتماعي المستدام داخل الوجهات العمرانية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود «NHC» لتوسيع شراكاتها الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الوطنية، وتعزيز دورها في تمكين التطوير العمراني عبر حلول داعمة لرحلة التملك السكني، وتدعم الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الوجهات التي تطورها.

يُذكر أن مشاركة «NHC» في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال رفع جودة الحياة وتمكين العملاء من التملّك في بيئات عمرانية بمعايير عالمية، وترسيخ مكانتها الرائدة عبر مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع بل تحوّل وطني يُترجم على أرض الواقع.