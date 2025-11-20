كشف الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد الخلب، أن البنك وفر منذ تأسيسه أكثر من مليار دولار تسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين، وأشار أن 40% من عملاء البنك هم من الشركات الصغيرة والمتوسطة كعملاء مباشرين، بينما تصل نسبة العملاء غير المباشرين عن طريق المؤسسات المالية لأكثر من 60%.



وأوضح الخلب خلال المنتدى العالمي لشركاء بنك التصدير في الرياض، أن المنتدى يجمع بين المصدرين والمستوردين، ويعزز حضور البنك في عامه الخامس منذ تأسيسه في 2020 كأحد ثمرات رؤية المملكة 2030، جاء ذلك خلال حديثه لـ«العربية».



وكشف الخلب أن البنك وقع أكثر من 75 مذكرة تفاهم تهدف إلى تمكين الموردين والمصدرين والصناعيين السعوديين من النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن المنتدى سيشهد توقيع ما بين 12 و14 مذكرة جديدة، تم توقيع 4 منها في اليوم الأول.



وأشار أن البنك قدم عدداً من المنتجات، بينها منتج بالتعاون مع «كفالة»، وآخر بالتعاون مع البنوك التجارية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع عالمياً.



وبيّن أن المنتدى يسهم في بناء شبكة عالمية واسعة تضم المصدرين والمستوردين والمؤسسات التنموية ومؤسسات التمويل الحكومية والتجارية، بما يدعم توسع البنك عالمياً.



يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.