وقّعت ‏«NHC» اتفاقية تطوير شامل مع شركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، وذلك ضمن مشاركتها كشريك مؤسس في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، بهدف تطوير المرحلة الجديدة من مشروع الفرسان 3 في وجهة الفرسان بمدينة الرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أكثر من 2800 وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق، ضمن نموذج عمراني حديث وبُنى تحتية متكاملة، وبقيمة استثمارية تبلغ 3.3 مليار ريال، مما يعزز من وفرة المنتجات السكنية ويرفع جودة العروض السكنية المقدمة لعملاء ‏«NHC».

وتعد وجهة الفرسان أحد أكبر الوجهات التي تطورها ‏«NHC» على مساحة شاسعة تتجاوز 35 مليون متر مربع، لتقدم أسلوب حياة حديثا لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميمها ومساحاتها، وتستوعب أكثر من 250 ألف نسمة لتمنحهم فرصة العيش وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة في بيئة صحية مستدامة تضم أكثر من 6 ملايين متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء التي تعزز من جودة الحياة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود ‏«NHC» في تمكين المطورين العقاريين، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص لرفع المعروض السكني وتطوير وجهاتها العمرانية وفق أعلى المعايير.

يُذكر أن مشاركة ‏«NHC» في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُبنى بمعايير عالمية، وتُرسّخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.