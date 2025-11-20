وقّعت NHC اتفاقية تطوير شاملة مع شركة ازدهار العقارية لتطوير مشروع «مشاعل الفرسان» في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض، بقيمة استثمارية تتجاوز 880 مليون ريال، وذلك ضمن مشاركتها كشريك مؤسس في معرض سيتي سكيب العالمي 2025.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 116 ألف متر مربع، ويوفر 1,120 وحدة سكنية من نوع الشقق، بما يعزز تنويع المنتجات السكنية داخل الوجهة.

وتأتي وجهة الفرسان كأحد أكبر الوجهات التي تطورها NHC على مساحة شاسعة تتجاوز 35 مليون متر مربع، لتقدم أسلوب حياة حديث لأكثر من 50 ألف وحدة سكنية متنوعة بتصاميمها ومساحاتها تستوعب أكثر من 250 ألف نسمة لتمنحهم فرصة العيش وسط جملة من المرافق والخدمات المتكاملة في بيئة صحية مستدامة تضم أكثر من 6 ملايين متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء التي تعزز من جودة الحياة

وتؤكد NHC من خلال هذه الاتفاقية استمرارها في قيادة التطوير العمراني بمدينة الرياض، والمضي قدمًا في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تعزز مستوى الخدمات وتواكب تطلعات عملائها.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُبنى بمعايير عالمية، وتُرسّخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.