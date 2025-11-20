أبرمت NHC اتفاقية تطوير مع شركة ليدار للاستثمار، لتطوير مشروع «دار مكة» في وجهة بوابة مكة، بقيمة تطويرية تتجاوز 899 مليون ريال في خطوة تعكس استمرار NHC في توسيع حضورها في المدن الرئيسية وتعزيز المعروض السكني في العاصمة المقدسة، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي 2025.

ويمتد المشروع على مساحة تتجاوز 236 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 930 وحدة سكنية من نوع الفلل، ليضيف خيارات سكنية نوعية في إحدى أهم الوجهات العمرانية الحديثة بمدينة مكة المكرمة، وسط جملة من المرافق المتكاملة والخدمات العامة، وفق أسلوب عيش يتناغم فيه المسكن مع البيئة المحيطة بتجانس مثالي يحقق جودة الحياة، فضلاً عن سهولة الوصول إلى المسجد الحرام خلال 20 دقيقة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود NHC في تعزيز المعروض السكني ورفع نسب التملّك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إلى جانب تمكين القطاع الخاص في قطاع التطوير العقاري من خلال استقطاب شركاء تطوير يمتلكون الكفاءة والقدرة على تنفيذ مشاريع نوعية تواكب تطلعات الساكنين.

وتواصل NHC من خلال هذه الشراكات دورها في تطوير وجهات حضرية متكاملة، وتوفير بيئات سكنية مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتلبية الطلب المتزايد على المساكن في مختلف مناطق المملكة.

يُذكر أن مشاركة NHC في «سيتي سكيب العالمي 2025» تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، عبر رفع جودة الحياة وتمكين عملائها من التملّك في بيئات عمرانية متكاملة تُبنى بمعايير عالمية، وتُرسّخ مكانتها الرائدة من خلال مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.