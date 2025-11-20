وقّعت NHC عقد تنفيذ مع شركة المواطن الدولية على هامش معرض سيتي سكيب العالمي 2025، وذلك لتنفيذ 1075 وحدة سكنية في وجهة الفرسان بالرياض بقيمة تتجاوز 875 مليون ريال، وتأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز المعروض العقاري وتطوير وجهات عمرانية تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

ومثّل NHC في التوقيع رئيس وجهة الفرسان المهندس يحيى سراج، فيما مثّل شركة المواطن الدولية رئيس مجلس الإدارة أحمد النملة.

وتعد وجهة الفرسان أحد أكبر الوجهات العمرانية التي تطورها NHC على مستوى المملكة، إذ تمتد على مساحة تتجاوز 35 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 50 ألف وحدة سكنية. وقد صُممت وفق تخطيط حضري حديث يواكب تطلعات السكان، ويعزز المشهد الحضري من خلال بنية تحتية متكاملة، ومرافق متنوعة، ومسطحات خضراء واسعة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتنمية وجهة الفرسان بخيارات سكنية متنوعة تقدّم بتصاميم عصرية لتلبية كافة التطلعات، ما يعكس التزام الشركة بتوفير بيئة سكنية تجمع بين جودة الحياة والاستدامة والتكامل الحضري، وذلك في إطار المساهمة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن بحلول سكنية مبتكرة.

يُذكر أن هذه الاتفاقيات تعكس حرص NHC على توسيع شراكاتها مع القطاع الخاص ودفع عجلة التطوير في المدن السعودية، ضمن جهودها المتواصلة لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين المحليين والدوليين ليكونوا جزءًا من تجربة تعيد تعريف مفهوم التطوير العقاري وترتقي بتجربة السكن إلى مستويات أفضل.