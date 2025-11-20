تراجعت أسعار الذهب، اليوم، وسط ارتفاع الدولار وانحسار توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في ديسمبر، في وقت يترقب فيه المستثمرون تقريرًا أمريكيًا للوظائف.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية (0.1%) إلى (4077.13) دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.2%) إلى (4075.80) دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين مقابل عملات رئيسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2%) إلى (51.44) دولار للأوقية، وزاد البلاتين (0.9%) إلى (1559.54) دولار، وصعد البلاديوم (1.1%) إلى (1395.37) دولار.