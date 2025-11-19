HONOR تحتفل بخمس سنوات من الابتكار والتكنولوجيا التي تواكب احتياجات العملاء وتلبي تطلعاتهم

مع احتفال HONOR بمرور خمسة أعوام على تأسيسها، تستعرض العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي مسيرة مليئة بالابتكار والتصميم الذي يركز على احتياجات المستخدمين، ورؤية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ذكاءً وترابطًا.



تحولت الشركة، خلال السنوات الخمس الماضية، من علامة طموحة ناشئة إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في عالم التكنولوجيا، مستندة إلى إيمانها بأن الابتكار يجب أن يخدم الناس أولًا. وانطلاقًا من رؤيتها «Go Beyond»، واصلت الشركة دفع حدود التصميم والأداء والاتصال لتمكين المستخدمين من تحقيق المزيد.



نمو إقليمي لافت وتوسع مستمر: أداء قياسي في الأسواق

بين عامي 2021 و2025، حققت HONOR نموًا استثنائيًا في شحنات الهواتف الذكية بالشرق الأوسط وإفريقيا، بزيادة تقارب 30 ضعفًا، ما يعكس تسارع حضور العلامة وقدرتها على انتزاع حصة مؤثرة في وقت قياسي.

وشهدت كذلك شحنات الأجهزة اللوحية في المنطقة نمواً كبيرًاً بين 2022 و2025، حيث ارتفعت بأكثر من 60 ضعفًا، وهو ما يبرز نجاح استراتيجية HONOR الإقليمية وثقة المستهلكين في منتجاتها المبتكرة وعالية الجودة.



وعززت الشركة من حضورها وتوسعها العالمي، فبعد أن كانت تتواجد في 7 دول فقط عام 2021، توسعت HONOR لتصل إلى 24 دولة في 2025، تأكيدًا لحرصها على القرب من المستهلكين وتقديم تجاربها لعدد أكبر من المجتمعات.

ولتعزيز هذا الحضور، ركزت الشركة على تجربة مباشرة مع أجهزتها عبر متاجر HONOR Experience، والتي وصل عددها إلى 47 متجرًا بنهاية 2025، بالإضافة إلى 10 متاجر قيد التطوير.



رحلة نمو والتزام بالمنطقة

على مدار خمس سنوات، عززت HONOR حضورها في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال الابتكار والاستثمار والتفاعل المباشر مع المجتمعات المحلية. وكان إطلاق هاتف HONOR 50 عام 2021 محطة بارزة قدمت فيها الشركة تقنيات متقدمة للمستخدم الإقليمي.



وفي عام 2023، افتتحت HONOR أول متجر Experience Store في الشرق الأوسط، ليمنح المستهلكين تجربة تفاعلية لاستكشاف منظومة أجهزة العلامة.

كما عززت HONOR ريادتها عبر المشاركة في فعاليات تقنية كبرى مثل مؤتمر «LEAP» في الرياض و«GITEX GLOBAL» في دبي، حيث استعرضت أحدث ابتكاراتها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال.

وفي جنوب إفريقيا، وسّعت HONOR حضورها من خلال مشاركتها في منتدى AfricaCom، ومن خلال كونها الراعي الرسمي لأجهزة التكنولوجيا لمنتخب جنوب إفريقيا الملقب بـ «بافانا بافانا»، بالتعاون مع اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا، ما عزز ارتباطها بالمجتمع المحلي.

جسر بين التكنولوجيا والثقافة والمجتمع

لم تقتصر HONOR على التكنولوجيا فقط، بل أصبحت علامة تحتفي بالإبداع والثقافة والتعاون. ففي مطلع 2025، أعلنت عن شراكة بارزة مع متحف اللوفر أبوظبي لدعم معرض «ملوك وملكات إفريقيا: أشكال وتجليات القوة»، تأكيدًا لإيمانها بأن التكنولوجيا والفن يشتركان في روح الابتكار وتقريب الناس من بعضهم البعض.

كما عززت HONOR حضورها المجتمعي من خلال الرياضة، إذ أسهمت شراكتها مع نادي الهلال السعودي في تعزيز ارتباطها بملايين المشجعين، جامعة بين التكنولوجيا والشغف الرياضي في إطار مشترك من الطموح والتميز. وتجسد هذه الشراكة التزام HONOR بدعم الشباب وروح الفريق.

ودخلت HONOR أيضًا عالم الرياضات الإلكترونية عبر شراكتها في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (EWC) في الرياض، أحد أكبر الأحداث العالمية في مجال الألعاب، ما قرّب العلامة من جيل جديد من عشاق الألعاب والتقنية.

رؤية مستقبلية: خطة «HONOR ALPHA PLAN»

تنطلق HONOR نحو المستقبل عبر خطة HONOR Alpha، وهي استراتيجية من ثلاث مراحل تهدف للانتقال من شركة هواتف ذكية إلى شركة عالمية متخصصة في منظومة أجهزة الذكاء الاصطناعي.

تركز الخطة على تطوير هواتف ذكية بذكاء اصطناعي يساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، ثم بناء منظومة مفتوحة بالتعاون مع شركاء عالميين لضمان تجربة سلسة بين الأجهزة، وصولًا إلى تمكين الإنسان من تحقيق كامل إمكاناته.

الاحتفال بخمس سنوات مع المستخدمين

على مدار خمس سنوات، أصبحت HONOR جزءاً من حياة المستخدمين في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال أجهزة تعزز الاتصال، وتوفر تجارب ذكية، وتوثق اللحظات بأحدث تقنيات التصوير.

وبدءاً من هاتف HONOR 50 إلى هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي، مروراً بأجهزة سلسلة HONOR 400 من الهواتف الذكية، واصلت الشركة تقديم تقنيات مبتكرة تركز على احتياجات الناس، وتلهم الإبداع والإنتاجية والمتعة.

ومع احتفالها بهذا الإنجاز، تؤكد HONOR التزامها بتوفير الأدوات التي تمكّن المستخدمين من البقاء على اتصال، واستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي، وحفظ ذكرياتهم بأفضل جودة، مواصلةً دورها في تحسين الحياة اليومية في المنطقة.