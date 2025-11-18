تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، غدا (الأربعاء)، الموافق 19 نوفمبر 2025، انعقاد النسخة الثانية من منتدى الاستثمار الأمريكي-السعودي وذلك تحت شعار «القيادة من أجل النمو، تعزيز الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية».

ويقام المنتدى بتنظيم من وزارة الاستثمار السعودية، ليقدم حزمة جديدة من الشراكات والاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية بين الشركات السعودية والأمريكية، وذلك استكمالا للنجاحات التي تحققت في النسخة الأولى التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في شهر مايو الماضي.

محطة تاريخية في مسار الشراكة السعودية-الأمريكية

وشهدت نسخة المنتدى الأولى في الرياض اتفاقيات استثمارية وفرصا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وشكلت محطة تاريخية في مسار الشراكة السعودية-الأمريكية، إذ عقدت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى المملكة، بحضور أكثر من 3000 مشارك.

ترسيخ آفاق التعاون الاقتصادي

ويأتي المنتدى لترسيخ آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، والجمع بين الاستثمارات والطموحات السعودية، والابتكارات الأمريكية، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام وتعزيز الازدهار المشترك في كلا البلدين، وذلك بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والرؤساء التنفيذيين، إضافة إلى مستثمرين بارزين، ورواد أعمال ومبتكرين، وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وسيشهد المنتدى تنظيم جلسات حوارية تركز على القطاعات الإستراتيجية الرئيسية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والقطاع المالي، والرعاية الصحية، والدفاع والفضاء، والتصنيع المتقدم، والبنية التحتية.

استمرار للشراكة طويلة الأمد

ويمثل المنتدى الأمريكي-السعودي استمرارا للشراكة طويلة الأمد التي تربط بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تمتد لنحو قرن من الزمن منذ اللقاء التاريخي عام 1945 بين الملك عبدالعزيز والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

وتشكل العلاقات السعودية-الأمريكية منذ ذلك الحين ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي، ويعكس هذا المنتدى عمق العلاقات بين البلدين، والتزامهما المشترك ببناء مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا واستدامة.