أطلقت «محمد الحبيب العقارية» الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة، مشروعها الأيقوني الجديد «تُرى»، الواقع على طريق الملك عبدالعزيز في حي العارض بالرياض، وذلك خلال معرض سيتي سكيب الرياض 2025.

وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 1.3 مليار دولار أمريكي، ويمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، ليشكل أحد أضخم مشاريع شركة «محمد الحبيب العقارية»، ومن أوائل المشاريع التي تجسّد مفهوم «المدينة المتكاملة والمستدامة» في العاصمة الرياض، من خلال بنية تحتية ذكية وإدارة مستدامة للموارد تراعي أعلى معايير الكفاءة البيئية.

ويجمع «تُرى» بين الاستدامة البيئية، الابتكار المعماري، والموقع الإستراتيجي المتميز في قلب العاصمة، ليُعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية في الرياض. ويضم المشروع وحدات سكنية بتصاميم حديثة تنسجم مع مساحات خضراء تغطي أكثر من نصف مساحته، إضافة إلى مرافق تعليمية وصحية وتجارية وترفيهية متكاملة، توفر لسكانه نمط حياة متوازنا يجمع بين الراحة والرفاهية وجودة الحياة.

من جانبه، أشار عبدالله الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة «محمد الحبيب العقارية»، إلى أن مشروع «تُرى» يأتي امتدادا لرؤية الشركة في تطوير مدن متكاملة، بدأت بمشروع «إينار» وتتواصل اليوم مع «تُرى»، ضمن سلسلة من المشاريع المستقبلية التي تحمل ذات النهج والرؤية، مؤكدا أن المشروع الجديد يمثل خطوة إستراتيجية في مسيرة الشركة نحو تطوير وجهات عمرانية تعكس تطلعات المجتمع السعودي وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «لقد حرصنا في تصميم هذا المشروع على المزج بين جودة الحياة، والابتكار المعماري، والاستدامة، ليكون تُرى أكثر من مجرد مجمع سكني وتجاري، بل تجربة حضرية ملهمة تعيد تعريف مفهوم السكن والاستثمار في العاصمة الرياض».

وتستعرض «محمد الحبيب العقارية» في جناحها رقم H1.O40 مشروعها النوعي «إينار»، الذي يجسّد رؤية الشركة في التطوير العمراني الحديث، ويعبّر عن فلسفتها في ابتكار مدن «متكاملة ومستدامة» تمزج بين جودة الحياة وروح المجتمعات العصرية. ويبرز المشروع بموقعه الإستراتيجي على طريق الملك عبدالله، كوجهة اقتصادية وسياحية وسكنية فاخرة في مدينة الرياض، ويعدُ من أكبر مشاريع الشركة، بما يتضمنه من فلل سكنية ومرافق خدمية.

ويُعد مشروع «إينار» أحد أبرز الوجهات السكنية التي تجسّد رؤية «محمد الحبيب العقارية» في تقديم أسلوب حياة متكامل يجمع بين جودة التصميم ورفاهية العيش. ومنذ الإعلان عنه في معرض سيتي سكيب 2024، دخل المشروع مرحلة تنفيذية جديدة، تعكس التزام الشركة بتسريع العمل وتطبيق أعلى معايير الجودة. وخلال المعرض، أطلقت «محمد الحبيب العقارية» مرحلة تسجيل الاهتمام بالمشروع تمهيدا لبدء الحجز الرسمي قريبا، وسط توقعات بإقبال مرتفع يعكس الثقة الكبيرة في مشاريع الشركة وما تقدمه من مفاهيم سكنية عصرية تلبي تطلعات سكان العاصمة.

يذكر أن «محمد الحبيب العقارية» حصدت جوائز عالمية عن مشاريعها السابقة كمشروع «كحيل» الذي دخل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في أكبر صبّة خرسانية متواصلة في العالم بمساحة تجاوزت 70 ألف متر مكعب في مدينة الرياض. وتُعد الشركة بتاريخها الممتد لأكثر من 50 عاما، واحدة من أبرز المطورين السعوديين في بناء المشاريع السكنية والتجارية المتكاملة.

وكانت الشركة قد بدأت بتنفيذ أكثر من 4500 وحدة سكنية جديدة ضمن عدد من مشاريعها، كمشروع إيال الأصالة، كحيل، إيال الفرسان، الضباب، النهضة، وغيرها. وسجلت إنجازات ملحوظة في التسليم، إذ عملت على إكمال وتسليم أكثر من 1200 وحدة سكنية ضمن مشاريعها، مما عزز من محفظة التطويرات العقارية عالية الجودة لدى الشركة، فيما تواصل دورها كشريك فاعل في نهضة القطاع العقاري داخل المملكة.