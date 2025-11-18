تراجع سعر عملة بيتكوين دون 90 ألف دولار خلال تداولات اليوم (الثلاثاء)، وذلك لأول مرة منذ شهر أبريل الماضي، يأتي ذلك بعد موجة بيع معمقة قضت على جميع مكاسبها لهذا العام، إذ انخفضت العملة بنسبة 5.79% في آخر 24 ساعة عند سعر 89,861 دولارا.



وبلغ حجم التداول على العملة في آخر 24 ساعة نحو 102.5 مليار ريال وبلغت قيمتها السوقية نحو 1.793 تريليون دولار.



ويراهن المتداولون في سوق الخيارات بشكل متزايد على انخفاض الأسعار، مقتنعين بأن موجة الهبوط لم تنته بعد.



وكانت العملة المشفرة قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها قبل أسابيع قليلة، فقد استحوذ المتداولون على عقود تتجاوز قيمتها 740 مليون دولار أمريكي، مراهنين على استمرار الانخفاضات التي تنتهي في أواخر شهر نوفمبر، متجاوزين بذلك بكثير الاهتمام بالمراكز الصاعدة، وفقاً لما ذكرته «بلومبيرغ».