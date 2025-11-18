أعلن موقع وزارة العمل الأمريكية، أن إجمالي عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة في الولايات المتحدة بلغ 232 ألف طلب في الأسبوع الماضي، بينما لم تُنشر بيانات الأسابيع الثلاثة السابقة.



وبهذا يرتفع عدد المستفيدين من تأمين البطالة -الذي يعد مؤشراً على عدد الأشخاص الذين ما زالوا يتلقون إعانات- إلى 1.957 مليون، ما يعني تباطؤ نشاط التوظيف داخل الاقتصاد الأمريكي.



وتُعد هذه هي أول بيانات يتم تحديثها من قبل وزارة العمل الأمريكية منذ بدء الإغلاق الحكومي الفيدرالي لعمليات الحكومة في الأول من شهر أكتوبر، وهو الإغلاق الذي هدد وظائف شريحة كبيرة من العاملين في الحكومة الأمريكية.



وأدى إغلاق الحكومة الفيدرالية إلى تأخير إصدار عدد من التقارير الاقتصادية الرئيسية، وقد دفع نقص الإحصاءات الرسمية الاقتصاديين والمستثمرين إلى الاعتماد على مقاييس بديلة ومؤشرات من القطاع الخاص لقياس أداء الاقتصاد.