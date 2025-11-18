شهد جناح NHC خلال اليوم الأول لمعرض «سيتي سكيب العالمي 2025» إقبالاً كبيراً من الزوار. ويُعد جناح NHC الأكبر في المعرض على مساحة 3,700 متر مربع، فيما تم تسجيل حجوزات تجاوزت 3,300 وحدة سكنية بقيمة إجمالية تجاوزت 3 مليارات ريال، منذ بداية إطلاق العروض الحصرية وحتى اليوم الأول من إطلاق المعرض.

ويعود الإقبال الكبير إلى تقديم الشركة لمجموعة من العروض المميزة لزوار المعرض الراغبين في التملك والاستثمار ضمن وجهاتها العمرانية، التي تتميز بأعلى معايير جودة الحياة، فيما استعرض الجناح مجموعة من مشاريعها الكبرى ووجهاتها العمرانية المبتكرة، مع توفير فرصة للزوار للتعرف على أحدث الحلول التقنية الذكية التي طورتها NHC لتنظيم السوق العقاري ورفع كفاءته.

وتأتي مشاركة NHC هذا العام لتأكيد حضورها كأكبر مطور عقاري في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في قطاع التطوير العقاري. كما أعلن الرئيس التنفيذي خلال افتتاح المعرض عن استثمارات ضخمة ومشاريع نوعية وشراكات إستراتيجية لتعزيز التنمية الحضرية والاستثمار العقاري، بما في ذلك توقيع عدد من الشراكات الدولية الجديدة بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال مع شركات من كوريا الجنوبية، والصين، ومصر، مع استقبال كبرى الشركات العالمية لاستثمارات تتجاوز 40 مليار ريال.

يذكر أن NHC، بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، تواصل جهودها في تمكين المستثمرين والمطورين من العمل على تطوير وجهاتها العمرانية المتميزة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع العقاري السعودي، وتقديم حلول سكنية متكاملة تلبي تطلعات عملائها وتضمن جودة حياة استثنائية.