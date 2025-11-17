استقبل الرئيس الحكومي البنك نواف سلام وفداً سعودياً رفيع المستوى في السراي الكبير، إذ قدمت المباحثات على تنمية العلاقات الاقتصادية بين الحضور، ثم في المستقبل الزراعية والصناعية.



وسلام على لبنان لن يكون منصة لتهريب أو إخفاء المواد الكيميائية الدولية، معلناً عن خطوات تدريجية لتخفيف القيود التجارية وتتبع للسلع المصدّرة.



من جهة أخرى، تناولت المؤتمر التحضيري للمؤتمر الاقتصادي «بيروت 1»، الذي تريد المشاركة السعودية فيه مؤشراً على ثقة عربية بالسوق اللبنانية، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الواسعة.