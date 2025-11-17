بحضور ورعاية وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقّعت NHC اتفاقية تطوير عقاري فرعية مع شركة إيملاك كونوت Emlak Konut التركية، لتطوير عددٍ من الأراضي المخصصة في وجهة بوابة مكة بالعاصمة المقدسة، بقيمة استثمارية تتجاوز مليار ريال سعودي، وذلك على هامش مشاركتها كشريك مؤسس في معرض سيتي سكيب العالمي 2025.

ومثّل الاتفاقية كل من محمد البطي الرئيس التنفيذي لـNHC، والأستاذ ياسر يلماز الرئيس التنفيذي في شركة إيملاك كونوت Emlak konut، حيث تهدف الاتفاقية إلى تطوير مساحات مخصصة تبلغ 255 ألف متر مربع في وجهة بوابة مكة، من خلال تنفيذ أكثر من 1000 فيلا سكنية وفق أعلى معايير الجودة والتصميم العمراني الحديث.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة نوعية تعزز الشراكة الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا، وتعكس حرص NHC على استقطاب الشركات العالمية الرائدة في قطاع التطوير العقاري، بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير مشاريع نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية بمعايير عالمية.

وتأتي هذه الشراكة ضمن جهود NHC في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تعزز جودة الحياة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 برفع نسب التملك السكني وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

يُذكر أن مشاريع NHC تجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة وتوفر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، فيما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في الشرق الأوسط عبر مشاريع نوعية تُجسّد التحول الحضري على أرض الواقع.