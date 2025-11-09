كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 7.01 مليار ريال خلال شهر أغسطس 2025، مرتفعة بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.



واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 58% من إجمالي الواردات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 4.04 مليار ريال،



وجاءت عمان في المركز الثاني بنحو 1.9 مليار ريال خلال الفترة، ثم البحرين ثالثاً ﺑ809.6 مليون ريال.



تبادل تجاري



وكان التبادل التجاري غير البترولي للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي قد قفز خلال يوليو الماضي بنحو 205% على أساس سنوي، ليسجل نحو 5.5 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.8 مليار ريال في يوليو من 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.



وارتفع إجمالي الصادرات السعودية السلعية غير البترولية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 12.69 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة 57.8% على أساس سنوي.



وتوزعت الصادرات السلعية خلال يوليو الماضي على إعادة تصدير بنحو 9.57 مليار ريال، و3.12 مليار ريال كصادرات وطنية.



النصيب الأكبر



وارتفعت الواردات السعودية من مجلس التعاون الخليجي بنسبة 15.5% في يوليو الماضي، إلى نحو 7.21 مليار ريال مقارنة بنحو 6.24 مليار ريال في يوليو 2024.



واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من تجارة السعودية الخارجية، فيما تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين، وسجلت المملكة مع الإمارات فائضاً في الميزان التجاري غير النفطي بلغ نحو 5.18 مليار ريال في يوليو 2025، بزيادة نحو 101.5% على أساس سنوي.