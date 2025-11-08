أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وجود فقاعة في الأسواق المالية التي تحيط بشركات الذكاء الاصطناعي.



وقال ترمب حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، في البيت الأبيض أخيرا: «أنا أحب الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه سيكون مفيدا جدا». وأضاف: «نحن متقدمون على الصين ومتقدمون على العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، في إشارة إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.



علامات ضعف



وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة نيويورك علامات ضعف في الأيام الأخيرة، إذ تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.



وانخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.17%، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.62%، ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39%.



وفي وول ستريت، طغى اللون الأحمر على جميع التداولات المتعلقة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إذ شهدت أسهم عملاق الرقائق إنفيديا وبرودكوم ومايكروسوفت انخفاضا.



القيم السوقية



ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.



وتجلى هذا التوتر في ظل تصريحات مربكة لإحدى الشركات حول طلب محتمل للحصول على دعم حكومي، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقا.



ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2025، وفقا لإحدى الشركات الأمريكية، ثم إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2026، وهو ما يمثل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.