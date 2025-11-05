ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والثلاثين من أكتوبر، وذلك بعد تراجعها على مدار الأسبوعين السابقين.



وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء عن إدارة معلومات الطاقة، زيادة المخزونات التجارية من النفط الخام بمقدار 5.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، في حين كانت تقديرات «وول ستريت جورنال» تشير إلى انخفاض قدره 100 ألف برميل فقط.



لكن البيانات كشفت عن تراجع مخزون البنزين 4.7 مليون برميل خلال نفس الفترة، وانخفاض مخزونات المقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 600 ألف برميل.



المخزون التجاري



وخلال الأسبوع قبل الماضي، ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي لمخزونات النفط بمقدار 0.5 مليون برميل ليصل الإجمالي إلى 409.6 ملايين برميل، وهذا يعني أنه لولا ارتفاع الاحتياطي الإستراتيجي لكانت مخزونات النفط التجارية في أمريكا سترتفع 5.7 مليون برميل تقريباً، لكن الأثر في الأسواق يعتمد على التغيّر في المخزون التجاري، وفقاً لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.